Дуэт легенд и два дебютанта: кто квалифицировался в Итоговый турнир ATP

Россиянин Андрей Рублев и Феликс Оже-Альяссим из Канады стали последними участниками ATP Finals этого года. Итоговый турнир состоится 13-20 ноября в итальянском Турине.

Первым в соревнования сильнейших пробился Рафаэль Надаль. Легендарный испанец в 2022 году триумфовал на двух мэйджорах – в Австралии и на "Ролан Гарросе". Грядущий ATP Finals станет для него 17-м в карьере. Правда, ни одной победы Надаль там еще не одержал и всего дважды играл в финалах.

Позже на Итоговый турнир пробились 5-кратный триумфатор Новак Джокович (Сербия) и еще два бывших победителя – Стефанос Циципас из Греции (2019) и россиянин Даниил Медведев (2020). К ним присоединился и полуфиналист прошлого года Каспер Рууд (Норвегия).

Кроме Оже-Альсясима, дебютантом ATP Finals станет триумфатор US Open Карлос Алькарас. Пиренеец выиграл турнир "Большого шлема" в 19 и возглавил рейтинг ATP, на вершине которого держится уже 8 недель.