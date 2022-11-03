RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дуэт легенд и два дебютанта: кто квалифицировался в Итоговый турнир ATP

Фото: Карлос Алькарас впервые сыграет на ATP Finals (facebook.com/ATPTour)
Автор: Антон Федорцив

Определились все восемь участников Итогового турнира-2022 среди теннисистов-профессионалов во главе с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP.

Россиянин Андрей Рублев и Феликс Оже-Альяссим из Канады стали последними участниками ATP Finals этого года. Итоговый турнир состоится 13-20 ноября в итальянском Турине.

Первым в соревнования сильнейших пробился Рафаэль Надаль. Легендарный испанец в 2022 году триумфовал на двух мэйджорах – в Австралии и на "Ролан Гарросе". Грядущий ATP Finals станет для него 17-м в карьере. Правда, ни одной победы Надаль там еще не одержал и всего дважды играл в финалах.

Позже на Итоговый турнир пробились 5-кратный триумфатор Новак Джокович (Сербия) и еще два бывших победителя – Стефанос Циципас из Греции (2019) и россиянин Даниил Медведев (2020). К ним присоединился и полуфиналист прошлого года Каспер Рууд (Норвегия).

Кроме Оже-Альсясима, дебютантом ATP Finals станет триумфатор US Open Карлос Алькарас. Пиренеец выиграл турнир "Большого шлема" в 19 и возглавил рейтинг ATP, на вершине которого держится уже 8 недель.

К слову, ранее собрали главные факты взлета Алькараса на вершину рейтинга ATP.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новак ДжоковичТеннисРафаэль Надаль