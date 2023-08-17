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Дует екс-перших ракеток світу отримав запрошення на US Open

Фото: Каролін Возняцкі двічі грала у фіналах US Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу оголосили власників вайлдкардів у цьогорічному розіграші. Серед щасливців опинилися американка Вінус Вільямс і Каролін Возняцкі з Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

33-річна скандинавка повернулася на корт у серпні. Вона не змагалася на рівні Жіночої тенісної асоціації після Australian Open-2020.

Возняцкі встигла зіграти три поєдинки. На Canadian Open у Монреалі вона пройшла австралійку Біррелл, а потім поступилася тріумфаторці Вімблдонського турніру Вондроушовій. Натомість у Цинциннаті данка зачохлила ракетку в першому раунді, програвши "новій" француженці Грачовій.

Компанію Возняцкі склала ще одна колишня перша ракетка світу – Вінус Вільямс. Разом із нею допуск організаторів отримали американки Крюгер, Монтгомері, Дей і Нгуну, а також австралійка Хантер і француженка Ферро.

Хто така Каролін Возняцкі

Уродженка Оденсе, батьки – польські футболіст і волейболістка, які влаштувалися в Данії. Тенісом почала займатися в 7 років, а на професіональному рівні дебютувала в 2005 році.

За 15 років виступів здобула 30 титулів в одиночному розряді. Зокрема, Возняцкі виграла 1 "Гренд Слем" – Australian Open-2018, а два фінали Відкритого чемпіонату США програла Кім Клійстерс і Серені Вільямс відповідно. Тріумфувала на WTA Finals у 2017 році.

Ігровий стиль Возняцкі – оборонні дії на задній лінії, велика кілька "напівсвічок" і різаних ударів, низький відсоток помилок при виконанні; фірмовий хід – удар зліва по лінії. Улюбленим покриттям скандинавки був "хард".

До слова, раніше Вінус Вільямс повторила вікове досягнення у жіночому турі.

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