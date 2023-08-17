Дуэт экс-первых ракеток мира получил приглашение на US Open

33-летняя скандинавка вернулась на корт в августе. Она не соперничала на уровне Женской теннисной ассоциации после Australian Open-2020.

Возняцки успела сыграть три поединка. На Canadian Open в Монреале она прошла австралийку Биррелл, а затем уступила триумфаторке Уимблдонского турнира Вондроушовой. В Цинциннати же датчанка зачехлила ракетку в первом раунде, проиграв "новой" француженке Грачевой.

Компанию Возняцки составила еще одна бывшая первая ракетка мира – Винус Уильямс. Вместе с ней допуск организаторов получили американки Крюгер, Монтгомери, Дэй и Нгуну, а также австралийка Хантер и француженка Ферро.

Кто такая Каролин Возняцки

Уроженка Оденсе, родители – польские футболист и волейболистка, обосновавшиеся в Дании. Теннисом начала заниматься в 7 лет, а на профессиональном уровне дебютировала в 2005 году.

За 15 лет выступлений получила 30 титулов в одиночном разряде. В частности, Возняцки выиграла 1 "Гренд Слэм" – Australian Open-2018, а два финала Открытого чемпионата США проиграла Ким Клийстерс и Серени Уильямс соответственно. Торжествовала на WTA Finals в 2017 году.

Игровой стиль Возняцки – оборонительные действия на задней линии, большое несколько "полусвечей" и резаных ударов, низкий процент ошибок при исполнении; фирменный ход – удар слева по линии. Любимым покрытием скандинавки был "хард".