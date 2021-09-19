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У Дуды анонсировали встречу с Зеленским на Генассамблеи ООН

Автор: Артур Родивилов

В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Польши встретится с несколькими коллегами. В частности Анджей Дуда проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Польши.

Как отмечается в программе, 21 сентября в помещении генконсульства Польши в Нью-Йорке планируется встреча президентов Дуды, Зеленского, а также президента Молдовы Майи Санду и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

Во время пребывания в США Дуда также встретится с президентами Бразилии, Монголии, Турции, Литвы, Латвии и Эстонии, а также представителями руководящих органов ООН.

Ранее посол Польши при ООН Кшиштоф Щерський сообщил, что во время своего выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дуда обратит внимание на необходимость международной солидарности, а также подчеркнет то, насколько важным для мира является соблюдение международного права.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда выступил за вступление Украины в Европейский союз.

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Анджей Дуда