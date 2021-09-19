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У Дуди анонсували зустріч із Зеленським на Генасамблеї ООН

Автор: Артур Родивилов

У рамках 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент Польщі зустрінеться з кількома колегами. Зокрема Анджей Дуда проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі.

Як наголошується в програмі, 21 вересня в приміщенні генконсульства Польщі в Нью-Йорку планується зустріч президентів Дуди, Зеленського, а також президента Молдови Майї Санду і прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

Під час перебування в США Дуда також зустрінеться з президентами Бразилії, Монголії, Туреччини, Литви, Латвії та Естонії, а також представниками керівних органів ООН.

Раніше посол Польщі при ООН Кшиштоф Щерський повідомив, що під час свого виступу на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Дуда зверне увагу на необхідність міжнародної солідарності, а також підкреслить те, наскільки важливим для світу є дотримання міжнародного права.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда виступив за вступ України до Європейського союзу.

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Анджей Дуда