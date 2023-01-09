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У Дуди заявили, що Польща може передати Україні лише символічну кількість Leopard

Фото: голова Бюро міжнародної політики Польщі Якуб Кумох (prezydent.pl)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща має намір передати Україну невелику кількість танків Leopard 2. Мова не йде про сотню танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бюро міжнародної політики Польщі Якуба Кумоха на Radia ZET.

"Мова йде про символічну підтримку, кілька, кілька десяток штук... Абсолютно не всі. Говорити, що Польща віддасть кілька сотень штук, абсурдно", - сказав він.

Кумох додав, що танки будуть передані від коаліції країн.

Нагадаємо, 6 січня The Wall Street Journal повідомило, що Польща розглядає запит України щодо передачі танків Leopard 2.

Наступного дня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що Польща не передаватиме Україні танки Leopard самостійно, а буде домовлятися про коаліцію для постачань.

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