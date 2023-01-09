У Дуди заявили, що Польща може передати Україні лише символічну кількість Leopard

"Мова йде про символічну підтримку, кілька, кілька десяток штук... Абсолютно не всі. Говорити, що Польща віддасть кілька сотень штук, абсурдно", - сказав він.

Кумох додав, що танки будуть передані від коаліції країн.

Нагадаємо, 6 січня The Wall Street Journal повідомило, що Польща розглядає запит України щодо передачі танків Leopard 2.

Наступного дня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що Польща не передаватиме Україні танки Leopard самостійно, а буде домовлятися про коаліцію для постачань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.