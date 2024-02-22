У Дуди відповіли на заклик Зеленського зустрітися на кордоні

потрібна зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України і представниками ЄС.

Також Дера, коментуючи ідею Зеленського про зустріч на кордоні, сказав, що "це не найбезпечніше" місце, тому краще зустрітися У Варшаві, Жешуві чи Любліні.

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Блокада кордону

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. У січні кордон вдалося розблокувати, коли польський уряд підписав угоду з перевізниками,

У лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

У польському уряді погрожують, що можуть ввести нові обмеження на імпорт продукції з України, якщо не вдасться домовитися.

Вчора президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.