У Дуди відповіли на заклик Зеленського зустрітися на кордоні

В адміністрації польського президента Анджея Дуди підтримали ідею Володимира Зеленського зустрітися для вирішення питання щодо кордону. Але вважають, що зустріч краще провести в іншому місці, а не на кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря канцелярії президента Польщі Анджея Дера в ефірі TVN24.
потрібна зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України і представниками ЄС.
Також Дера, коментуючи ідею Зеленського про зустріч на кордоні, сказав, що "це не найбезпечніше" місце, тому краще зустрітися У Варшаві, Жешуві чи Любліні.
"
Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. У січні кордон вдалося розблокувати, коли польський уряд підписав угоду з перевізниками,
У лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.
У польському уряді погрожують, що можуть ввести нові обмеження на імпорт продукції з України, якщо не вдасться домовитися.
Вчора президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.