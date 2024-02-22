У Дуды ответили на призыв Зеленского встретиться на границе

нужна встреча польского правительства во главе с Дональдом Туском с правительством Украины и представителями ЕС.

Также Дера, комментируя идею Зеленского о встрече на границе, сказал, что "это не самое безопасное" место, поэтому лучше встретиться в Варшаве, Жешуве или Люблине.

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Блокада границы

Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. В январе границу удалось разблокировать, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками,

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

В польском правительстве угрожают, что могут ввести новые ограничения на импорт продукции из Украины, если не удастся договориться.

Вчера президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.