ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дудченко фінішував на подіумі в індивідуальній гонці чемпіонату Європи з біатлону

Новость на русском →
Ленцергайде, Середа 25 січня 2023 17:04
Дудченко фінішував на подіумі в індивідуальній гонці чемпіонату Європи з біатлону Фото: Антон Дудченко виявився найсильнішим серед українців (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою норвежця Ендре Стрьомсгейма завершилася перше змагання у чоловічій програмі біатлонної першості Європи в швейцарському Ленцергайде. Український біатлоніст Антон Дудченко здобув срібну медаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

25-річний скандинав став найкращим на дистанції два десятки кілометрів. Гонку з чотирма вогневими рубежами він пройшов за 51:05,7 хвилину.

Стрьомсгейм не припустився жодного промаху та випередив Дудченка на понад дві хвилини. Українець до свого пасиву записав одну штрафну хвилину під час першої стрільби в стійці. Доповнив подіум словенець Планко (1 промах).

Найгірше серед українських біатлоністів виступив Денис Насико. Він аж 6 разів промахнувся і фінішував за межами топ-50. Натомість Тищенко, Цимбал, Прима та Лесюк продемонстрували посередню стрільбу та швидкість на дистанції, тож розташувалися за межами першої десятки.

Чемпіонат Європи, біатлонна індивідуальна гонка 20 км, чоловіки:

  1. Ендре Стрьомсгейм
  2. Антон Дудченко (+2:04,7)
  3. Ловро Планко (+2:16,5)

...

12. Артем Тищенко (+3:58,7)

19. Богдан Цимбал (+4:45,9)

36. Артем Прима (+6:31,9)

47. Тарас Лесюк (+6:47,2)

64. Денис Насико (+8:56,8)

До слова, раніше Джима здобула "срібло" чемпіонату Європи в індивідуальній гонці серед жінок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон
NEWS
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон