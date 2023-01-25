Дудченко фінішував на подіумі в індивідуальній гонці чемпіонату Європи з біатлону
Упевненою перемогою норвежця Ендре Стрьомсгейма завершилася перше змагання у чоловічій програмі біатлонної першості Європи в швейцарському Ленцергайде. Український біатлоніст Антон Дудченко здобув срібну медаль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
25-річний скандинав став найкращим на дистанції два десятки кілометрів. Гонку з чотирма вогневими рубежами він пройшов за 51:05,7 хвилину.
Стрьомсгейм не припустився жодного промаху та випередив Дудченка на понад дві хвилини. Українець до свого пасиву записав одну штрафну хвилину під час першої стрільби в стійці. Доповнив подіум словенець Планко (1 промах).
Найгірше серед українських біатлоністів виступив Денис Насико. Він аж 6 разів промахнувся і фінішував за межами топ-50. Натомість Тищенко, Цимбал, Прима та Лесюк продемонстрували посередню стрільбу та швидкість на дистанції, тож розташувалися за межами першої десятки.
Чемпіонат Європи, біатлонна індивідуальна гонка 20 км, чоловіки:
- Ендре Стрьомсгейм
- Антон Дудченко (+2:04,7)
- Ловро Планко (+2:16,5)
...
12. Артем Тищенко (+3:58,7)
19. Богдан Цимбал (+4:45,9)
36. Артем Прима (+6:31,9)
47. Тарас Лесюк (+6:47,2)
64. Денис Насико (+8:56,8)
До слова, раніше Джима здобула "срібло" чемпіонату Європи в індивідуальній гонці серед жінок.
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