Дудченко финишировал на подиуме в индивидуальной гонке чемпионата Европы по биатлону

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

25-летний скандинав стал лучшим на дистанции в два десятка километров. Гонку с четырьмя огневыми рубежами он прошел за 51:05,7 минут.

Стремсхейм не допустил ни одного промаха и опередил Дудченко на более чем две минуты. Украинец в свой пассив записал одну штрафную минуту во время первой стрельбы в стойке. Дополнил подиум словенец Планко (1 промах).

Хуже всего среди украинских биатлонистов выступил Денис Насыко. Он 6 раз промахнулся и финишировал за пределами топ-50. В свою очередь Тищенко, Цымбал, Прима и Лесюк продемонстрировали посредственную стрельбу и скорость по дистанции, поэтому расположились за пределами первой десятки.

Чемпионат Европы, биатлонная индивидуальная гонка 20 км, мужчины:

Эндре Стремсхейм Антон Дудченко (+2:04,7) Ловро Планко (+2:16,5)

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12. Артем Тищенко (+3:58,7)

19. Богдан Цымбал (+4:45,9)

36. Артем Прима (+6:31,9)

47. Тарас Лесюк (+6:47,2)

64. Денис Насыко (+8:56,8)