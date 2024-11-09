Дуда збирається до Трампа, щоб поговорити про Україну, - Туск

Президент Польщі Анджей Дуда планує поїхати до США. Там він має намір зустрітись з новообраним президентом Дональдом Трампом та поговорити про Україну.
Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію у Варшаві.
Туск зауважив, що напередодні Дуда поінформував його про "свою можливу зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом" і потребу узгодження спільної позиції президента і Ради міністрів РП на переговори у Вашингтоні.
"Президент попередив, що найближчим часом можливим є його візит до США. Я буду тримати за нього кулаки, бо незалежно від різниць у поглядах і того, що у президента Дуда незабаром завершується президентська каденція, він багато вклав у налагодження хороших відносин з Трампом, і ми можемо це спільно використати для польсько-американських розмов, особливо у контексті України",- наголосив Туск.
Однак вчора Gazeta Wyborcza повідомила, що президент Анджей Дуда близько десятої години вечора полетить до США, щоб зустрітись з Трампом.
Однак Дуда так і не вирушив до США.
Нагадаємо, цього тижня у США відбулися вибори. Перемогу здобув республіканець Дональд Трамп, а його Республіканська партія отримала більшість у Сенаті.
Детальніше, про те чого можна очікувати від президентства Трампа - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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