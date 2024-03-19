Дуда заявив, що Росія може атакувати НАТО вже у 2026 році

"Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що буде в змозі напасти на НАТО вже у 2026-27 роках", - заявив Дуда.

Зокрема він послався на доповідь німецьких експертів та таким чином аргументував необхідність для країн Альянсу збільшити витрати на оборону.

Президент Польщі вважає, саме загроза атаки РФ має вплинути на те, щоб НАТО збільшило необхідний поріг витрат країн на оборону з 2 до 3 відсотків ВВП.

"З моєї точки зору, це питання здорового глузду. З'являються нові доповіді, і я нещодавно бачив доповідь німецьких експертів, згідно з якою, можливо, вже на рубежі 2026 і 2027 років Путін, перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал (...), що зможе напасти на НАТО", - сказав він.

Дуда вважає, що до того як Росія нападе на НАТО лишилось близько 2-3 років і протягом цього часу Альянсу необхідно нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння, підвищувати безпекові можливості Європи і готуватися до вторгнення таким чином, щоб цього не сталося.

"Ця російська агресія має бути зупинена за будь-яку ціну. Якщо її не зупинити, вона перекинеться на інші території, і тоді я боюся, що американських грошей буде недостатньо, щоб зупинити Росію, доведеться ввести американські війська, а цього ніхто не хоче", - підкреслив Дуда.

При цьому він заявив, що "кожен долар, пожертвуваний на підтримку України, кожен Бредлі, переданий Україні, кожна зброя, передана Україні, кожен ящик артилерійських боєприпасів, переданий Україні, віддаляє привид російської перемоги".

НАТО готується до ескалації

Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Зокрема керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами лідери Європи повинні бути готовити до такого сценарію.

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