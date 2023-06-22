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Дуда запропонував країнам, які закликають Україну до компромісу з РФ, віддати свої території

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Польща, Четвер 22 червня 2023 22:58
Дуда запропонував країнам, які закликають Україну до компромісу з РФ, віддати свої території Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував країнам, які регулярно закликають Україну до "компромісу" з Росією, відмовитись від власних територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Анджея Дуди в інтерв’ю українським журналістам.

Він зазначив, що якщо деякі лідери готові з легкістю йти на територіальні поступки заради "компромісу", то нехай відмовляться від територій своїх держав.

"Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ та Крим, а хтось нехай віддасть Росії шматок своєї території. Вперед! Я думаю, РФ буде щаслива, якщо отримає якийсь гарний шматок, наприклад, на середземноморському узбережжі", - наголосив Дуда.

Президент Польщі також зазначив, що Росії не можна дозволити виграти війну проти України, оскільки агресор здійснить атаку на інші країни. Він додав, що умовою справедливого завершення війни буде лише перемога нашої держави.

Заклики до компромісу з РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України від деяких чиновників надходили пропозиції щодо пришвидшення закінчення війни в разі територіальних поступок з боку України. Піддаючись на погрози Путіна деякі чиновники були згодні на те, щоб віддати частину українських земель до складу РФ.

Однак українські чиновники та президент Володимир Зеленський неодноразово наголошували, що територіальні поступки з боку України жодним чином не вгамують бажання Путіна, а навпаки дадуть йому зрозуміти, що його стратегія вірна й він зможе й надалі діяти таким самим чином.

Серед чиновників, що погоджувались на умови РФ був і колишній президент США Дональд Трамп, який заявив, що домовився б з Росією та дозволив відібрати частину української території, щоб уникнути війни.

Нещодавно стало відомо, що під час свого туру Європою спецпредставник Китаю Лі Хуей запропонував залишити під контролем Росії тимчасово окуповані території України.

Окрім того, про свої "мирні плани" для України заявили Китай, Бразилія та Південно-Африканська Республіка (ПАР).

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які територіальні поступки в війні з РФ означатимуть поразку демократії та консервацію режиму російського диктатора Володимира Путіна.

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