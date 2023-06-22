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Дуда предложил странам, призывающим Украину к компромиссу с РФ, отдать свои территории

Новина українською →
Польша, Четверг 22 июня 2023 22:58
Дуда предложил странам, призывающим Украину к компромиссу с РФ, отдать свои территории Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Польши Анджей Дуда предложил странам, регулярно призывающим Украину к "компромиссу" с Россией, отказаться от собственных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Анджея Дуды в интервью украинским журналистам.

Он отметил, что если некоторые лидеры готовы с легкостью идти на территориальные уступки ради компромисса, то пусть откажутся от территорий своих государств.

"Пусть Украина получит обратно Донецк, Луганск и Крым, а кто пусть отдаст России кусок своей территории. Вперед! Я думаю, РФ будет счастлива, если получит какой-нибудь красивый кусок, например, на средиземноморском побережье", - подчеркнул Дуда.

Президент Польши также отметил, что России нельзя позволить выиграть войну против Украины, поскольку агрессор совершит атаку на другие страны. Он добавил, что условием справедливого завершения войны будет только победа нашего государства.

Призывы к компромиссу с РФ

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины от некоторых чиновников поступали предложения по ускорению окончания войны в случае территориальных уступок со стороны Украины. Подвергаясь угрозам Путина некоторые чиновники были согласны на то, чтобы отдать часть украинских земель в состав РФ.

Однако украинские чиновники и президент Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что территориальные уступки со стороны Украины никоим образом не утолят желание Путина, а наоборот дадут ему понять, что его стратегия верна и он сможет и дальше действовать таким же образом.

Среди чиновников, которые соглашались на условия РФ, был и бывший президент США Дональд Трамп, который заявил, что договорился бы с Россией и позволил отобрать часть украинской территории во избежание войны.

Недавно стало известно, что во время своего тура по Европе спецпредставитель Китая Ли Хуэй предложил оставить под контролем России временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, о своих "мирных планах" для Украины заявили Китай, Бразилия и Южно-Африканская Республика (ЮАР).

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые территориальные уступки в войне с РФ будут означать поражение демократии и консервацию режима российского диктатора Владимира Путина.

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