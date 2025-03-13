Дуда запропонував дати Трампу шанс у спробі закінчити війну в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда не вважає Дональда Трампа таким, що веде промосковські переговори, щоб змусити Київ припинити бойові дії. Він запропонував дати йому шанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.

"Це не делікатна дипломатія, це жорстка гра, але, на мій погляд, справа не в тому, що президент Трамп поводиться з Росією тільки добре і ніжно", - сказав він. Н думку Дуди, Трамп застосовує інструменти проти Росії, хоча "вони, можливо, не такі гучні та помітні, як ті, які він використовує проти України". "Наразі нікому не вдалося зупинити цю війну, тож давайте дамо президенту Трампу шанс", - зазначив польський президент.