Дуда запропонував дати Трампу шанс у спробі закінчити війну в Україні
Президент Польщі Анджей Дуда не вважає Дональда Трампа таким, що веде промосковські переговори, щоб змусити Київ припинити бойові дії. Він запропонував дати йому шанс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.
"Це не делікатна дипломатія, це жорстка гра, але, на мій погляд, справа не в тому, що президент Трамп поводиться з Росією тільки добре і ніжно", - сказав він.
Н думку Дуди, Трамп застосовує інструменти проти Росії, хоча "вони, можливо, не такі гучні та помітні, як ті, які він використовує проти України".
"Наразі нікому не вдалося зупинити цю війну, тож давайте дамо президенту Трампу шанс", - зазначив польський президент.
Припинення вогню у війні РФ проти України
Днями у Саудівській Аравії відбулись переговори України та США. Попри те, що вони тривали 8 годин, вдалося домовитись про припинення вогню на 30 днів та відновити постачання зброї з США до України та поновити обмін розвідданими між країнами.
Ще вчора у Кремлі заявили, що Росія вивчає заяви, що були зроблені за підсумками вчорашньої зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії. Не виключались переговори глави Кремля Володимира Путіна й голови Білого дому Дональда Трампа.
Цікаво і те, що за даними Reuters, Росія вже встигла висунути вимоги на переговорах зі США про припинення війни з Україною.
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