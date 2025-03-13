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Дуда предложил дать Трампу шанс в попытке закончить войну в Украине

Четверг 13 марта 2025 11:28
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Дуда предложил дать Трампу шанс в попытке закончить войну в Украине Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Польши Анджей Дуда не считает Дональда Трампа ведущим промосковские переговоры, чтобы заставить Киев прекратить боевые действия. Он предложил дать ему шанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Times.

"Это не деликатная дипломатия, это жесткая игра, но, на мой взгляд, дело не в том, что президент Трамп обращается с Россией только хорошо и нежно", - сказал он.

По мнению Дуды, Трамп применяет инструменты против России, хотя "они, возможно, не такие громкие и заметные, как те, которые он использует против Украины".

"Пока никому не удалось остановить эту войну, поэтому давайте дадим президенту Трампу шанс", - отметил польский президент.

Прекращение огня в войне РФ против Украины

На днях в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США. Несмотря на то, что они длились 8 часов, удалось договориться о прекращении огня на 30 дней и возобновить поставки оружия из США в Украину и возобновить обмен разведданными между странами.

Еще вчера в Кремле заявили, что Россия изучает заявления, которые были сделаны по итогам вчерашней встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Не исключались переговоры главы Кремля Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Интересно и то, что по данным Reuters, Россия уже успела выдвинуть требования на переговорах с США о прекращении войны с Украиной.

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