Дуда призывает США разместить ядерное оружие в Польше для сдерживания России

Польша призывает США разместить ядерное оружие на ее территории. Варшава считает, что это необходимо для сдерживания России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду в Financial Times.

Дуда заявил, что президент США Дональд Трамп может передислоцировать американские ядерные боеголовки, хранящиеся в Западной Европе или США, в Польшу. По словам польского президента, это предложение он недавно обсуждал со спецпредставителем США Китом Келлоггом.

"Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому через 26 лет инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что дело не только в том, что пришло время, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь", - сказал он.

Дуда надеется возродить проект совместного использования ядерного оружия, который он представил администрации бывшего президента Джо Байдена в 2022 году.

Президент Польши добавил, что Трамп должен сам решать, где размещать ядерное оружие США, но напомнил, что в 2023 году российский диктатор Владимир Путин пообещал переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь.

"Россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в Беларусь. Они не спрашивали ни у кого разрешения", - заявил лидер.

Как отмечает издание, призыв Дуды разместить ядерное оружие подчеркивает растущее беспокойство в Польше, которое она разделяет с другими странами региона, об усилении России в результате мирных переговоров с Украиной при посредничестве Трампа.