Дуда: Захід повинен змусити Путіна благати про мирні переговори

Захід повинен застосувати усі методи, щоб змусити диктатора Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна благати про мирні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду під час "Українського сніданку" в Давосі.