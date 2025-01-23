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Дуда: Захід повинен змусити Путіна благати про мирні переговори

Четвер 23 січня 2025 11:08
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Дуда: Захід повинен змусити Путіна благати про мирні переговори Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Захід повинен застосувати усі методи, щоб змусити диктатора Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна благати про мирні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду під час "Українського сніданку" в Давосі.

"Якщо ми поставимо запитання, яким чином стимулювати Путіна, щоб він сіл за стіл переговорів про мир, то відповідь має бути такою. Ми маємо такі заходи застосувати, щоб примусити Путіна, щоб він благав миру і благав мирних переговорів", - заявив Дуда й відзначив, що він не бажає "молити Путіна, щоб він сів за стіл переговорів".

У тому ж числі він висловив підтримку словами генерального секретаря НАТО Марко Рютте про те, що повномасштабна війна в Україні є не місцевим, а глобальним конфліктом, який, відповідно, потребує глобального рішення.

Переговори Росії та України

За словами президента Володимира Зеленського, справедливий початок переговорів з Росією буде за умови, якщо російські терористи повернуться до лінії повномасштабного вторгнення.

Також президент відзначав, що китайський лідер Сі Цзіньпін може підштовхнути диктатора до миру, оскільки економіка РФ дуже сильно залежить від Китаю.

Тим часом голова Білого дому Дональд Трамп пригрозив Росії новими митами, тарифами та санкціями, якщо війна проти України не припиниться.

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