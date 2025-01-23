Дуда: Запад должен заставить Путина умолять о мирных переговорах

Запад должен применить все методы, чтобы заставить диктатора Российской Федерации (РФ) Владимира Путина умолять о мирных переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду во время"Украинского завтрака" в Давосе.