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Дуда вважає проблемою рішення США передавати Україні ракети до Patriot поза чергою

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рішення США надати Україні пріоритет у постачанні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot перед іншими країнами-замовниками є проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди в інтерв'ю Radio Zet.

"Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", - сказав Дуда.

На його думку, ця ситуація демонструє, що західні країни виробляють занадто мало зброї. 

Польський президент зазначив, що протягом багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене.

"Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги постачань, потрібно дивитися на те, що світ змінився", наголосив Дуда.

Що передувало

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки прийняли рішення щодо зміни пріоритетів найближчих продажів ракет до Patriot і NASAMS іншим країнам на користь України.

Це означає, що Україна отримуватиме ці ракети пришвидшеними темпами для захисту своєї інфраструктури від російських атак.

Як розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, очікується, що перші постачання почнуться вже цього літа.

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