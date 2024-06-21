Дуда считает проблемой решение США передавать Украине ракеты к Patriot вне очереди

"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии. Однако помним, что нас защищают, среди прочего сегодня в Польше есть американские пусковые установки, есть и британские системы", - сказал Дуда.

По его мнению, ситуация демонстрирует, что западные страны производят слишком мало оружия.

Польский президент отметил, что в течение многих лет "свободный мир привык жить без войн, без угроз", а военное производство было ограничено.

"Сейчас когда есть, например, спрос на боеприпасы, склады пустые. И это огромная проблема сегодня, нужно возвращаться к нормальному производству, нужно восстанавливать цепи поставок, нужно смотреть на то, что мир изменился", подчеркнул Дуда.