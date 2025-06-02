Дуда востаннє відвідає Україну як президент

В ОП зазначили, що український лідер привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах.

Зеленський наголосив, що продовження підтримки України з боку Польщі важливе не тільки для України, а й для всієї Європи.

Зі свого боку Дуда запевнив, що підтримує членство України в Євросоюзі та НАТО.

"Ви наш друг із самого початку, ще до початку повномасштабної війни. Дякую, що можу розраховувати на нашу дружбу. Дякую польському народу за підтримку", - заявив Зеленський під час зустрічі.

При цьому сторони обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу і важливість тиску на Росію, щоб досягти справедливого і тривалого миру. Вони погодилися, що важливо збільшити загальний тиск на РФ з боку США, Європи та інших країн.

Зеленський також запросив Дуду приїхати в Україну. Польський лідер підтвердив, що він приїде в Україну до завершення своєї каденції.