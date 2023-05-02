ua ru
Вт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дуда про військову допомогу Україні: я переслідую інтерес Польщі

Новость на русском →
Варшава, Вівторок 02 травня 2023 08:57
Дуда про військову допомогу Україні: я переслідую інтерес Польщі Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Інтерес Польщі в тому, щоб Україна здобула перемогу над російським агресором. Тому Варшава передає Києву озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

"Я переслідую інтерес Республіки Польща, який полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, завдяки неординарному жесту з боку поляків ми здобули авторитет на міжнародній арені", - заявив Дуда.

Нагадаємо, що Польща передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29.

Додамо, також повідомлялося, що Польща передала Збройним силам України 250 радянських танків Т-72.

Також Польща відправила українським військам і сучасні західні танки Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Анджей Дуда Варшава Військова допомога
NEWS
ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати російської армії
ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати російської армії
DAILY
Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії