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Дуда о военной помощи Украине: я преследую интерес Польши

Новина українською →
Варшава, Вторник 02 мая 2023 08:57
Дуда о военной помощи Украине: я преследую интерес Польши Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Интерес Польши в том, чтобы Украина одержала победу над российским агрессором. Поэтому Варшава передает Киеву вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.

"Я преследую интерес Республики Польша, который заключается в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Поэтому мы принимаем решение о военной помощи. Мы проявили добрососедство, благодаря неординарному жесту со стороны поляков мы завоевали авторитет на международной арене", - заявил Дуда.

Напомним, что Польша передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29.

Добавим, также сообщалось, что Польша передала Вооруженным силам Украины 250 советских танков Т-72.

Также Польша отправила украинским войскам и западные современные танки Leopard 2.

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Польша Анджей Дуда Варшава Военная помощь
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