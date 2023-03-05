Дуда про війну РФ проти України: має неоколоніальний характер

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio .

Він підкреслив, що росіяни хочуть завоювати й експлуатувати своїх сусідів, що є продовженням історичного колоніалізму.

"Імперія викрадає людей, зокрема дітей, і відправляє їх углиб РФ. Українці стверджують, що росіяни викрали понад 100 тисяч дітей. Якщо хтось не підкоряється її волі - імперія вбиває. Хіба це не звучить знайомо? Чи не траплялося такого в історії багатьох країн? Я кажу це відкрито, тому що в минулому Польща була жертвою жорстокої політики сусідніх імперій", - заявив Дуда.

Президент Польщі додав, що підтримка жителів менш розвинених країн має залишатися одним із пріоритетів ЄС. При цьому він зазначив, що ці країни також сильно постраждали внаслідок вторгнення Росії в Україну, зокрема через зростання цін на харчові продукти.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Аргентини Сантьяго Каф'єро закликав Росію припинити війну проти України, оскільки її дії не лише дестабілізували світ, а й вплинули на ціни.

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