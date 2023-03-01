"Нам потрібен мир". МЗС Аргентини закликало РФ припинити війну проти України

Вторгнення Росії в Україну має припинитися і воно не лише дестабілізувало світ, а й вплинуло на ціни в Аргентині.

Про це заявив міністр закордонних справ Аргентини Сантьяго Каф'єро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Associated Press .

"Латинська Америка - це зона миру, найбільш густонаселена зона світу. І у нас немає військових розробок і військової інфраструктури, щоб брати участь у війні, яку ми вимагаємо закінчити і не продовжувати", - заявив він.

Міністр підкреслив, що Аргентина від самого початку засудила вторгнення Росії.

"Аргентина вважає, що принцип територіальної цілісності був порушений Росією. Аргентина завжди виступала з такою ж заявою на міжнародних форумах. Нам потрібен мир, а ескалація тільки зруйнує... особливо коли йдеться про створення міцного миру", - сказав він.

Каф'єро додав, що війна, яка почалася після пандемії COVID-19, призвела до зростання цін на продовольство, добрива та енергію, що також позначилося на Аргентині.

"Попри те, що ми є виробниками, вплив на ціни, звісно, спричинив високу інфляцію", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Аргентина надіслала в Україну нову партію гуманітарної допомоги.

Крім того, раніше президенти Аргентини та Колумбії запропонували подвоїти дипломатію для припинення війни РФ проти України.

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