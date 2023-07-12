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Дуда висловився про рішення НАТО щодо України

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

У Польщі вважають, що досягнутого на саміті НАТО рішення щодо України недостатньо. Втім, є сподівання, що українці зможуть доєднатися до Північноатлантичного альянсу за кілька років.

Про це у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна сказав президент Польщі Анджей Дуда на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

"На мою думку цього (рішення щодо України на саміті НАТО - ред.) абсолютно недостатньо. Я сподіваюся, що за кілька років Україна стане повноцінним членом нашого Альянсу", - заявив Дуда.

На думку президента Польщі, шлях зрозумілий після всіх ухвалених вчора союзниками рішень.

"(Щодо графіка - ред.)... дуже складно говорити, практично неможливо, з урахуванням того, що нам потрібна єдність при ухваленні рішення. Говорити про повноцінне членство України зараз. Але ми можемо вирішити, що Україна стане членом НАТО, не знаю, завтра. Це війна, а під час війни це (членство неможливо - ред.), беручи до уваги статтю 5 і колективну оборону", - підсумував Дуда.

Яке було рішення НАТО на саміті у Вільнюсі

Нагадаємо, що вчора у Вільнюсі стартував саміт НАТО під час якого союзники узгодили спільне комюніке, зокрема щодо бачення шляху України в Альянс.

Попри очікування, наша країна не отримала прямого запрошення до НАТО. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться усі союзники і будуть виконані умови". Але які саме він так і не уточнив.

Додамо, що РБК-Україна активно слідкує і за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі, всі головні новини - читайте за посиланням.

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НАТОПольщаАнджей Дуда