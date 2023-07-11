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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуда не виключає розміщення польських військ в Україні, але є умова

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Польщі Анджей Дуда не виключає розміщення польських військ в Україні в разі припинення вогню з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Анджея Дуди в інтерв'ю Bild.

"Все залежить від того, які домовленості. Якщо Україна вирішить вести мирні переговори з Росією і буде прийнято рішення про "миротворчу операцію" за участю західних військових, наприклад, з охорони дотримання режиму припинення вогню, Польща візьме в ній участь", - сказав Дуда.

Також він наголосив, що якщо це рішення НАТО, то як відповідальний член Альянсу Польща підтримає його.

Переговори з Росією

Нагадаємо, ще минулого року президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому нещодавно секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголошував, що двері для діалогу з Росією зачинені і їх ніхто не відчиняв. Так він відреагував на слова китайського чиновника про те, що Київ нібито не відкидає можливості переговорів з Росією.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголошував, що переговори з Росією зараз означатимуть заморожування війни.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, українська формула миру передбачає виведення російських військ з усієї території України, до того часу жодні перемовини з росіянами неможливі.

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ПольщаАнджей ДудаВійна Росії проти України