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Дуда не исключает размещения польских войск в Украине, но есть условие

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Польши Анджей Дуда не исключает размещения польских войск в Украине при прекращении огня с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Анджея Дуды в интервью Bild.

"Все зависит от того, какие договоренности. Если Украина решит вести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о "миротворческой операции" с участием западных военных, например, по охране соблюдения режима прекращения огня, Польша примет в ней участие", - сказал Дуда.

Также он подчеркнул, что если это решение НАТО, то как ответственный член Альянса Польша поддержит его.

Переговоры с Россией

Напомним, еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что двери для диалога с Россией закрыты и их никто не открывал. Так он отреагировал на слова китайского чиновника о том, что Киев якобы не исключает возможности переговоров с Россией.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что переговоры с Россией сейчас будут означать замораживание войны.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, украинская формула мира предполагает вывод российских войск со всей территории Украины, до тех пор никакие переговоры с россиянами невозможны.

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ПольшаАнджей ДудаВойна России против Украины