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Дуда відвідав день народження експрезидента Чехії Земана всупереч порадам МЗС

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Польщі Анджей Дуда відвідав святкування дня народження колишнього президента Чехії Мілоша Земана. Міністерство закордонних справ Польщі радило йому не їхати на захід.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в ефірі TOK FM.

Польський лідер Анджей Дуда був присутній на урочистому святкуванні дня народження Земана, яке відбулося в одному з чеських замків. На заході також були президент Словаччини Петер Пеллегріні, президент Сербії Александар Вучич, прем'єр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо.

Цей інцидент викликав скандал у Польщі, оскільки Дуда був на святкуванні разом із проросійськими політиками, які продовжують активно співпрацювати з Москвою, незважаючи на війну в Україні.

"Цей візит обговорювався в МЗС, ми радили не робити цього. Я порадив би президенту обрати інших друзів", - зазначив Сікорський.

Пізніше на сторінці міністерства у Польщі уточнили, що візит Дуди був погоджений із відомством.

До речі, Мілош Земан і сам займав проросійську позицію до початку повномасштабної війни в Україні. Лише після 24 лютого 2022 року він почав критикувати Москву.

Що передувало

Нагадаємо, Польща активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, країна дала притулок великій кількості українських біженців.

Також Варшава надала українським захисникам велику кількість військової техніки.

За словами Дуди, загальна вартість польської військової допомоги, переданої Україні, становить близько 3 млрд доларів.

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Російська ФедераціяПольщаЧехіяМілош ЗеманАнджей Дуда