Дуда відвідав день народження експрезидента Чехії Земана всупереч порадам МЗС

Польський лідер Анджей Дуда був присутній на урочистому святкуванні дня народження Земана, яке відбулося в одному з чеських замків. На заході також були президент Словаччини Петер Пеллегріні, президент Сербії Александар Вучич, прем'єр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо.

Цей інцидент викликав скандал у Польщі, оскільки Дуда був на святкуванні разом із проросійськими політиками, які продовжують активно співпрацювати з Москвою, незважаючи на війну в Україні.

"Цей візит обговорювався в МЗС, ми радили не робити цього. Я порадив би президенту обрати інших друзів", - зазначив Сікорський.

Пізніше на сторінці міністерства у Польщі уточнили, що візит Дуди був погоджений із відомством.

До речі, Мілош Земан і сам займав проросійську позицію до початку повномасштабної війни в Україні. Лише після 24 лютого 2022 року він почав критикувати Москву.