Дуда посетил день рождения экс-президента Чехии Земана вопреки советам МИД

Польский лидер Анджей Дуда присутствовал на торжественном праздновании дня рождения Земана, которое прошло в одном из чешских замков. На мероприятии также были президент Словакии Петер Пеллегрини, президент Сербии Александар Вучич, премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо.

Этот инцидент вызвал скандал в Польше, поскольку Дуда был на праздновании вместе с пророссийскими политиками, которые продолжают активно сотрудничать с Москвой, несмотря на войну в Украине.

"Этот визит обсуждался в МИД, мы советовали не делать этого. Я бы посоветовал президенту выбрать других друзей", - отметил Сикорский.

Позже на странице министерства в Польше уточнили, что визит Дуды был согласован с ведомством.

К слову, Милош Земан и сам занимал пророссийскую позицию до начала полномасштабной войны в Украине. Только после 24 февраля 2022 года он начал критиковать Москву.