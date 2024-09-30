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Дуда посетил день рождения экс-президента Чехии Земана вопреки советам МИД

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Польши Анджей Дуда посетил празднование дня рождения бывшего президента Чехии Милоша Земана. Министерство иностранных дел Польши советовало ему не ехать на мероприятие.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире TOK FM.

Польский лидер Анджей Дуда присутствовал на торжественном праздновании дня рождения Земана, которое прошло в одном из чешских замков. На мероприятии также были президент Словакии Петер Пеллегрини, президент Сербии Александар Вучич, премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо. 

Этот инцидент вызвал скандал в Польше, поскольку Дуда был на праздновании вместе с пророссийскими политиками, которые продолжают активно сотрудничать с Москвой, несмотря на войну в Украине. 

"Этот визит обсуждался в МИД, мы советовали не делать этого. Я бы посоветовал президенту выбрать других друзей", - отметил Сикорский. 

Позже на странице министерства в Польше уточнили, что визит Дуды был согласован с ведомством. 

К слову, Милош Земан и сам занимал пророссийскую позицию до начала полномасштабной войны в Украине. Только после 24 февраля 2022 года он начал критиковать Москву. 

Что предшествовало

Напомним, Польша активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В частности, страна приютила большое количество украинских беженцев.

Также Варшава предоставила украинским защитникам большое количество военной техники.

По словам Дуды, общая стоимость польской военной помощи, переданной Украине, составляет около 3 млрд долларов.

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Российская ФедерацияПольшаЧехияМилош ЗеманАнджей Дуда