Дуда об угрозе вторжения РФ в Украину: мы должны предотвратить нападение

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что безопасность Украины - фундаментальный вопрос. Он выступил против любой политики уступок в отношении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление польского лидера на брифинге с президентами Украины и Литвы.

По его словам, уступить должна Россия, она "должна сделать шаг назад".

"Мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я против любой политики уступок в отношении РФ... Мы должны требовать серьезный шаг назад от России, только такая позиция может предотвратить конфликт", - заявил он.