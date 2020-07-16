Дуда стал жертвой пранкеров из РФ, Варшава видит попытку рассорить ее с Киевом

Российские пранкеры выложили в сеть разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Польский МИД расценил пранк как российскую дезинформацию, направленную на то, чтобы поссорить Варшаву и Киев.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает onet.pl.

Сообщается, что российские пранкеры "Вован" и "Лексус" - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров - выложили в сеть пранк над Дудой. Один из них представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и задавал польскому лидеру провокационные вопросы, в том числе о якобы угрозе коронавируса из Украины и о статусе Львова.

Глава пресс-службы канцелярии президента Польши Марцин Кендрина подтвердил подлинность записи, а пранк будут расследовать соответствующие службы. По словам Чапутовича, разговор состоялся после санкции со стороны одного из членов польской делегации в ООН, а с МИД никаких консультаций не было. Сотруднику делегации грозят официальные последствия.

Чапутович подчеркнул, что пранк был "дезинформационной акцией России", целью которой могла быть попытка рассорить Польшу и Украину.

"Об этом свидетельствуют вопросы, заданные президенту Анджею Дуде. Но я хочу сразу сказать, что его ответы были правильными, это не подвергало Польшу никаким недоразумениям с какой-либо страной", - добавил глава польского МИД.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда выиграл выборы и останется на второй срок.

Отметим, в 2018 году пранкеры пытались разыграть тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, поговорив с ним от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.