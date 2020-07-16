Дуда став жертвою пранкерів з РФ, Варшава бачить спробу посварити її з Києвом

Російські пранкери виклали в мережу розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Польський МЗС розцінив пранк як російську дезінформацію, спрямовану на те, щоб посварити Варшаву і Київ.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає onet.pl.

Повідомляється, що російські пранкери "Вован" і "Лексус" - Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров - виклали в мережу пранк над Дудою. Один з них представився генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і ставив польському лідеру провокаційні питання, в тому числі про нібито загрозу коронавірусу з України та про статус Львова.

Голова прес-служби канцелярії президента Польщі Марцін Кендрина підтвердив справжність запису, а пранк будуть розслідувати відповідні служби. За словами Чапутовича, розмова відбулася після санкції з боку одного з членів польської делегації в ООН, а з МЗС ніяких консультацій не було. Співробітникові делегації загрожують офіційні наслідки.

Чапутович підкреслив, що пранк був "дезінформаційною акцією Росії", метою якої могла бути спроба розсварити Польщу і Україну.

"Про це свідчать запитання, поставлені президенту Анджею Дуді. Але я хочу відразу сказати, що його відповіді були правильними, це не піддавало Польщу жодним непорозумінням з будь-якою країною", - додав голова польського МЗС.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда виграв вибори і залишиться на другий термін.

Відзначимо, в 2018 році пранкери намагалися розіграти тодішнього президента України Петра Порошенка, поговоривши з ним від імені генсека НАТО Єнса Столтенберга.