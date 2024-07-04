Дуда скликав засідання Радбезу Польщі перед самітом НАТО

Саміт НАТО

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час саміту НАТО Україна підпише ще одну безпекову угоду.

До того ж заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс заявив, що під час саміту Північноатлантичного альянсу Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в НАТО.

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