Дуда созвал заседание Совбеза Польши перед саммитом НАТО

Саммит НАТО

Как сообщалось, саммит НАТО состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что во время саммита НАТО Украина подпишет еще одно соглашение о безопасности.

К тому же, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что во время саммита Североатлантического альянса Украине предложат "конкретные пути" для ускорения ее будущего членства в НАТО.

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