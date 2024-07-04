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Дуда созвал заседание Совбеза Польши перед саммитом НАТО

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Президент Польши Анджей Дуда созвал на понедельник, 8 июня, заседание Совета национальной безопасности Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши.

Перед саммитом НАТО Дуда созвал Совет национальной безопасности Польши. Встреча запланирована на 9 утра в понедельник.

"Я решил созвать в понедельник, в 9 утра, перед нашим отлетом в Вашингтон, Совет национальной безопасности, где будет возможность детально обменяться мнениями и идеями относительно того, что будет обсуждаться на саммите НАТО с политической стороны", - заявил Дуда.

Саммит НАТО

Как сообщалось, саммит НАТО состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что во время саммита НАТО Украина подпишет еще одно соглашение о безопасности.

К тому же, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что во время саммита Североатлантического альянса Украине предложат "конкретные пути" для ускорения ее будущего членства в НАТО.

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