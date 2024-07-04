Дуда скликав засідання Радбезу Польщі перед самітом НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі.

"Я вирішив скликати у понеділок, о 9-й ранку, перед нашим відльотом до Вашингтона, Раду національної безпеки, де буде можливість детально обмінятися думками та ідеями щодо того, що обговорюватиметься на саміті НАТО з політичної сторони", - заявив Дуда.

Перед самітом НАТО Дуда скликав Раду національної безпеки Польщі. Зустріч запланована на 9 ранку в понеділок.

Саміт НАТО

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час саміту НАТО Україна підпише ще одну безпекову угоду.

До того ж заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс заявив, що під час саміту Північноатлантичного альянсу Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в НАТО.

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