UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуда скликає термінове засідання через порушення повітряного простору Польщі

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Польщі Анджей Дуда скликає термінову нараду з військовими після того, як був порушений повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію Дуди у Twitter.

Польський лідер заявив, що провів розмову з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишом. 

Дуда скликає термінову нараду з військовим командуванням на сьогодні. Початок запланований на 13:00 (за київським часом 12:00). На засіданні також буде присутній голова генштабу польської армії.

Міністр оборони Польщі також відреагував на інцидент з невідомим об’єктом, що залетів з території України на польську територію. Він наголосив, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником генерального штабу і оперативним командувачем збройних сил.

Що сталося

Сьогодні, 29 грудня, Польща зафіксувала порушення повітряного простору нерозпізнаним об'єктом. Це сталося під час того, як Росія масовано атакувала Україну ракетами.

Літаючий об'єкт рухався з великою швидкістю, його помітили жителі села Долгобичув у Люблінському воєводстві. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаАнджей Дуда