Дуда скликає термінове засідання через порушення повітряного простору Польщі

Польський лідер заявив, що провів розмову з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишом.

Дуда скликає термінову нараду з військовим командуванням на сьогодні. Початок запланований на 13:00 (за київським часом 12:00). На засіданні також буде присутній голова генштабу польської армії.

Міністр оборони Польщі також відреагував на інцидент з невідомим об’єктом, що залетів з території України на польську територію. Він наголосив, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником генерального штабу і оперативним командувачем збройних сил.

Що сталося

Сьогодні, 29 грудня, Польща зафіксувала порушення повітряного простору нерозпізнаним об'єктом. Це сталося під час того, як Росія масовано атакувала Україну ракетами.

Літаючий об'єкт рухався з великою швидкістю, його помітили жителі села Долгобичув у Люблінському воєводстві.