Дуда созывает срочное заседание из-за нарушения воздушного пространства Польши

Польский лидер заявил, что провел разговор с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.

Дуда созывает срочное совещание с военным командованием на сегодня. Начало запланировано на 13:00 (по киевскому времени 12:00). На заседании также присутствует глава генштаба польской армии.

Министр обороны Польши также отреагировал на инцидент с неизвестным объектом, залетевшим с территории Украины на польскую территорию. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом, премьер-министром, начальником генерального штаба и оперативным командующим вооруженными силами.

Что произошло

Сегодня, 29 декабря, Польша зафиксировала нарушение воздушного пространства нераспознанным объектом. Это произошло во время того, как Россия массированно атаковала Украину ракетами.

Летающий объект двигался с большой скоростью, его заметили жители села Долгобычев в Люблинском воеводстве.