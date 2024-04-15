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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуда: розмов про мирні перемовини немає, Україна займає жорстку позицію щодо війни

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі жодних розмов про мирні переговори між Україною та Росією немає. Київ має жорстку позицію щодо перемоги у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в інтерв'ю LRT.

"Я не чув жодних розмов про мирні переговори. Наразі вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський (Володимир Зеленський, президент України, - ред.) має дуже жорстку позицію щодо оборони та повернення територій. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані", - розповів Дуда. 

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг озвучив припущення, що Україна, можливо, зрештою повинна буде піти на поступки у війні з Росією. 

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