Дуда: разговоров о мирных переговорах нет, Украина занимает жесткую позицию по войне

Сейчас никаких разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией нет. Киев имеет жесткую позицию относительно победы в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду в интервью LRT .
"Я не слышал никаких разговоров о мирных переговорах. Сейчас они точно не ведутся. Я знаю, что Владимир Зеленский (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.) имеет очень жесткую позицию по обороне и возвращению территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые были у нее отобраны", - рассказал Дуда.
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил предположение, что Украина, возможно, в конце концов должна будет пойти на уступки в войне с Россией.
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