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Дуда проведет переговоры по Украине с президентом Египта

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Польши Анджей Дуда обсудит несколько важных для Украины тем со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы польского государства.

По словам Дуды, президент Украины Владимир Зеленский попросил его, чтобы он во время своего визита в Каир обсудил несколько важных для Украины тем в разговоре с президентом Египта.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещания по согласованному обмену танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.

Также мы писали, что в воскресенье, 22 мая президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

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Владимир ЗеленскийЕгипетАнджей ДудаВойна России против Украины