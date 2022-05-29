ru ua
Вс, 29 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дуда проведет переговоры по Украине с президентом Египта

Новина українською →
Каир , Воскресенье 29 мая 2022 20:45
Дуда проведет переговоры по Украине с президентом Египта Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Польши Анджей Дуда обсудит несколько важных для Украины тем со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы польского государства.

По словам Дуды, президент Украины Владимир Зеленский попросил его, чтобы он во время своего визита в Каир обсудил несколько важных для Украины тем в разговоре с президентом Египта.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещания по согласованному обмену танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.

Также мы писали, что в воскресенье, 22 мая президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Египет Анджей Дуда Война России против Украины
NEWS
Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету
Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада