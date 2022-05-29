Дуда проведе переговори щодо України з президентом Єгипту

Президент Польщі Анджей Дуда обговорить кілька важливих для України тем зі своїм єгипетським колегою Абдель Фаттахом Ас-Сісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови польської держави.

За словами Дуди, президент України Володимир Зеленський попросив його, щоб під час свого візиту до Каїра він обговорив кілька важливих для України тем у розмові з президентом Єгипту.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у порушенні обіцянки щодо узгодженого обміну танками. Він висловив розчарування необов'язковістю Берліна.

Також ми писали, що у неділю, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній раді. Він пообіцяв зробити все можливе, аби Україна стала членом Євросоюзу.

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