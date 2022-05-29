ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дуда проведе переговори щодо України з президентом Єгипту

Новость на русском →
Каїр, Неділя 29 травня 2022 20:45
Дуда проведе переговори щодо України з президентом Єгипту Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Польщі Анджей Дуда обговорить кілька важливих для України тем зі своїм єгипетським колегою Абдель Фаттахом Ас-Сісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови польської держави.

За словами Дуди, президент України Володимир Зеленський попросив його, щоб під час свого візиту до Каїра він обговорив кілька важливих для України тем у розмові з президентом Єгипту.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у порушенні обіцянки щодо узгодженого обміну танками. Він висловив розчарування необов'язковістю Берліна.

Також ми писали, що у неділю, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній раді. Він пообіцяв зробити все можливе, аби Україна стала членом Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Єгипет Анджей Дуда Війна Росії проти України
NEWS
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету
Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу