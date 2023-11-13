Дуда призначив Моравецького прем'єром та доручив сформувати новий уряд

Сьогодні відбулося перше засідання Сейму 10-го скликання, а також засідання Сенату 11-го скликання. Відповідно до Конституції, на першому засіданні Сейму прем'єр-міністр Матеуш Моравецький відправив уряд у відставку.

Партія "Право і справедливість", яку представляє Моравецький, отримала 194 місця в Сеймі. Це означає, що партія "Право і справедливість" має шукати партнерів по коаліції, однак жодна з груп, що пройшли до Сейму, не висловила бажання створити коаліцію.

Після Дуда поклав місію з формування уряду на Матеуша Моравецького. Президент країни зазначив, що останні вісім років були хорошими для Польщі.

"Попереду великі завдання, особливо для тих, хто залишається в політиці, хто працюватиме в Сеймі. Прем'єр-міністр знову отримав портфель для формування нової Ради міністрів. Я вірю, що прем'єр-міністр сформує її так, як ми тут обговорювали, як він мене запевнив, знайде більшість, яка підтримає нову Раду міністрів у Сеймі, і зможе продовжити розвиток республіки не тільки в рамках Об'єднаної правої, а й у ширшій парламентській угоді", - заявив Дуда.

Вибори у Польщі

Парламентські вибори у Польщі відбулися 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

За підсумками виборів опозиція отримує більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска набрала 30,70% голосів за рекордної явки. Альянс "Третій шлях" отримав 14,40%, а Ліва партія – 8,6%.

Президент Анджей Дуда дав правлячій націоналістичній партії "Право та справедливість" перший шанс сформувати уряд. Але ПіС не має більшості, а оскільки всі інші партії виключили співпрацю з нею, її завдання здається практично нездійсненним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.