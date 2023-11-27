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Дуда прийняв присягу у нового уряду Польщі на чолі з Моравецьким

Фото: президент Польщі Анджей Дуда прийняв присяну у нового уряду (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 27 листопада, прийняв присягу у нового складу уряду країни на чолі з Матеушем Моравецьким, знову призначеним на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР та rdc.pl.

Оновлення польського уряду відбулося після проведення в країні парламентських виборів. Склад Кабміну змінився не повністю - деякі чиновники зберегли міністерські крісла.

Церемонія складання присяги відбулася у Колонній залі Президентського палацу у Варшаві.

Хто увійшов до уряду Моравецького

  • Маріуш Блащак залишиться очолювати Міністерство національної оборони.
  • Головою Міністерства розвитку та технологій стала Марлена Малонг.
  • Міністерство сім'ї та соціальної політики очолила громадська активістка Дорота Божемська, яка з 2019 року очолювала Раду сім'ї при Міністерстві праці та соціальної політики.
  • Міністерство закордонних справ очолив Шимон Шинковський, який раніше відповідав за Міністерство у справах Європейського Союзу.
  • Головою Міністерства внутрішніх справ та адміністрації став Павло Глосернакер, який раніше був заступником міністра.
  • Главою Міністерства державного майна стала Маржена Малек, яка з 2022 року була генеральним директором MAP.
  • Міністром освіти та науки став Кшиштоф Щуцький, який у 2020-2023 роках був президентом Урядового законодавчого центру.
  • Міністерство фінансів очолив Анджей Коловняк, який був головою Комітету публічних фінансів у попередньому терміні повноважень Сейму.
  • Міністерство фінансів та регіональної політики очолила Малгожата Яросинська-Єдинак, яка вже очолювала міністерства у 2019-2020 роках.
  • Урядовий уповноважений зі стратегічної енергетичної інфраструктури Ганна Лукашевська-Тшецяковська очолила міністерство клімату та довкілля.
  • Головою Міністерства культури та національної спадщини стала Домініка Хоросинська, депутатка та актриса, яка була членом Комітету культури та ЗМІ.
  • Заступниця міністра Ганна Гембицька очолила Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій.
  • Польська фехтувальниця, колишня чемпіонка Європи та світу Данута Дмовська-Анджеюк почала керувати роботою Міністерства спорту та туризму.
  • Колишній замміністра Марцін Вархол очолив Міністерство юстиції.
  • Міністром охорони здоров'я стала Єва Краєвська, яка з 2021 року була головним фармацевтичним інспектором.
  • Главою Канцелярії Прем'єр-міністра стала Ізабелла Антос, яка працювала у Канцелярії Прем'єр-міністра з 2018 року - спочатку директором Департаменту інструментів розвитку, а з 2021 року - заступником керівника.
  • Яцек Оздоба, який раніше був державним секретарем у Міністерстві клімату та довкілля, став міністром-членом Ради міністрів.

Як зазначив Дуда, він залишився задоволеним тим, що значну частину посад в уряді займатимуть жінки.

Моравецький тепер має 2 тижні, щоб отримати в Сеймі вотум довіри для нового уряду.

Нагадаємо, перед тим, 13 листопада, Дуда призначив Моравецького прем'єром та доручив сформувати новий уряд.

Вибори у Польщі

Парламентські вибори у Польщі відбулися 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

За підсумками виборів опозиція отримує більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска набрала 30,70% голосів за рекордної явки. Альянс "Третій шлях" отримав 14,40%, а Ліва партія – 8,6%.

Президент Анджей Дуда дав правлячій націоналістичній партії "Право та справедливість" перший шанс сформувати уряд. Але ПіС не має більшості, а оскільки всі інші партії виключили співпрацю з нею, її завдання здається практично нездійсненним.

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ПольщаАнджей Дуда