Дуда прийняв присягу у нового уряду Польщі на чолі з Моравецьким

Оновлення польського уряду відбулося після проведення в країні парламентських виборів. Склад Кабміну змінився не повністю - деякі чиновники зберегли міністерські крісла.
Церемонія складання присяги відбулася у Колонній залі Президентського палацу у Варшаві.
Хто увійшов до уряду Моравецького
- Маріуш Блащак залишиться очолювати Міністерство національної оборони.
- Головою Міністерства розвитку та технологій стала Марлена Малонг.
- Міністерство сім'ї та соціальної політики очолила громадська активістка Дорота Божемська, яка з 2019 року очолювала Раду сім'ї при Міністерстві праці та соціальної політики.
- Міністерство закордонних справ очолив Шимон Шинковський, який раніше відповідав за Міністерство у справах Європейського Союзу.
- Головою Міністерства внутрішніх справ та адміністрації став Павло Глосернакер, який раніше був заступником міністра.
- Главою Міністерства державного майна стала Маржена Малек, яка з 2022 року була генеральним директором MAP.
- Міністром освіти та науки став Кшиштоф Щуцький, який у 2020-2023 роках був президентом Урядового законодавчого центру.
- Міністерство фінансів очолив Анджей Коловняк, який був головою Комітету публічних фінансів у попередньому терміні повноважень Сейму.
- Міністерство фінансів та регіональної політики очолила Малгожата Яросинська-Єдинак, яка вже очолювала міністерства у 2019-2020 роках.
- Урядовий уповноважений зі стратегічної енергетичної інфраструктури Ганна Лукашевська-Тшецяковська очолила міністерство клімату та довкілля.
- Головою Міністерства культури та національної спадщини стала Домініка Хоросинська, депутатка та актриса, яка була членом Комітету культури та ЗМІ.
- Заступниця міністра Ганна Гембицька очолила Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій.
- Польська фехтувальниця, колишня чемпіонка Європи та світу Данута Дмовська-Анджеюк почала керувати роботою Міністерства спорту та туризму.
- Колишній замміністра Марцін Вархол очолив Міністерство юстиції.
- Міністром охорони здоров'я стала Єва Краєвська, яка з 2021 року була головним фармацевтичним інспектором.
- Главою Канцелярії Прем'єр-міністра стала Ізабелла Антос, яка працювала у Канцелярії Прем'єр-міністра з 2018 року - спочатку директором Департаменту інструментів розвитку, а з 2021 року - заступником керівника.
- Яцек Оздоба, який раніше був державним секретарем у Міністерстві клімату та довкілля, став міністром-членом Ради міністрів.
Як зазначив Дуда, він залишився задоволеним тим, що значну частину посад в уряді займатимуть жінки.
Моравецький тепер має 2 тижні, щоб отримати в Сеймі вотум довіри для нового уряду.
Нагадаємо, перед тим, 13 листопада, Дуда призначив Моравецького прем'єром та доручив сформувати новий уряд.
Вибори у Польщі
Парламентські вибори у Польщі відбулися 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).
За підсумками виборів опозиція отримує більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска набрала 30,70% голосів за рекордної явки. Альянс "Третій шлях" отримав 14,40%, а Ліва партія – 8,6%.
Президент Анджей Дуда дав правлячій націоналістичній партії "Право та справедливість" перший шанс сформувати уряд. Але ПіС не має більшості, а оскільки всі інші партії виключили співпрацю з нею, її завдання здається практично нездійсненним.