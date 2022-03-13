Дуда о применении Россией оружия массового поражения: это будет переломным моментом для НАТО

Президент Польши Анджей дуда заявил, что Россия может применить химическое оружие, поскольку Владимир Путин находится в очень сложной ситуации. И если он это сделает, по словам польского президента, это будет переломным моментом для НАТО.

"Если Путин применит оружие массового поражения, это станет переломным моментом. Наверняка Североатлантическому альянсу придется сесть за стол переговоров и серьезно задуматься о том, что делать, потому что тогда это станет опасным не только для Европы или нашего региона, но и для всего мира", - заявил Дуда.

При этом он добавил, что Путин политически уже проиграл войну, а внутренне он ее не выигрывает.