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Дуда о применении Россией оружия массового поражения: это будет переломным моментом для НАТО

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Варшава, Воскресенье 13 марта 2022 12:27
Дуда о применении Россией оружия массового поражения: это будет переломным моментом для НАТО Фото: президент Польши Анджей Дуда (president.pl)
Автор: Валерия Полищук

Президент Польши Анджей дуда заявил, что Россия может применить химическое оружие, поскольку Владимир Путин находится в очень сложной ситуации. И если он это сделает, по словам польского президента, это будет переломным моментом для НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Если Путин применит оружие массового поражения, это станет переломным моментом. Наверняка Североатлантическому альянсу придется сесть за стол переговоров и серьезно задуматься о том, что делать, потому что тогда это станет опасным не только для Европы или нашего региона, но и для всего мира", - заявил Дуда.

При этом он добавил, что Путин политически уже проиграл войну, а внутренне он ее не выигрывает.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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