Дуда про застосування Росією зброї масового ураження: це буде переломним моментом для НАТО
Президент Польщі Анджей дуда заявив, що Росія може застосувати хімічну зброю, оскільки Володимир Путін перебуває в дуже складній ситуації. І якщо він це зробить, за словами польського президента, це буде переломним моментом для НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Якщо Путін застосує зброю масового ураження, це стане переломним моментом. Напевно Північноатлантичному альянсу доведеться сісти за стіл переговорів і серйозно задуматися про те, що робити, тому що тоді це стане небезпечним не тільки для Європи або нашого регіону, але і для всього світу", - заявив Дуда.
При цьому він додав, що Путін політично вже програв війну, а внутрішньо він її не виграє.
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