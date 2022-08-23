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Дуда приїхав до Києва для участі в Кримській платформі

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 09:40
Дуда приїхав до Києва для участі в Кримській платформі Фото: президент Польщі Анджей Дуда в Києві (twitter.com/prezydentpl)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 22 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва. Серед іншого, він візьме участь у саміті Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення канцелярії польського президента в Twitter.

Зазначається, що Дуда приїхав до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського.

У ході візиту відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями, присвячені ситуації в Україні, підтримці у військовому, економічному та гуманітарному вимірі, двосторонньому співробітництву.

Візит Дуди проходить напередодні Дня Незалежності України і є п'ятою зустріччю президентів Польщі та України цього року і третьою з початку війни. Попередні зустрічі проходили 20-21 січня в Польщі і 23-24 лютого, 13 квітня і 21-22 травня в Києві.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час повномасштабного вторгнення на територію України Росія порушила табу, яке було межею безпеки з часів Другої світової війни.

За словами Дуди, Росія має програти у війні з Україною, щоб остання стала частиною вільного світу.

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