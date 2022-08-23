Дуда приїхав до Києва для участі в Кримській платформі
У вівторок, 22 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва. Серед іншого, він візьме участь у саміті Кримської платформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення канцелярії польського президента в Twitter.
Зазначається, що Дуда приїхав до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського.
У ході візиту відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями, присвячені ситуації в Україні, підтримці у військовому, економічному та гуманітарному вимірі, двосторонньому співробітництву.
Візит Дуди проходить напередодні Дня Незалежності України і є п'ятою зустріччю президентів Польщі та України цього року і третьою з початку війни. Попередні зустрічі проходили 20-21 січня в Польщі і 23-24 лютого, 13 квітня і 21-22 травня в Києві.
Przystanek Kijów— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022
Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час повномасштабного вторгнення на територію України Росія порушила табу, яке було межею безпеки з часів Другої світової війни.
За словами Дуди, Росія має програти у війні з Україною, щоб остання стала частиною вільного світу.
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