Дуда - президентові Ірану: Польща активно протидіятиме закупівлям зброї Росією

Президент Польщі Анджей Дуда 19 жовтня поспілкувався телефоном зі своїм іранським колегою Ібрагімом Райсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Під час розмови польський лідер висловив чітку позицію у контексті інформації щодо продажу Тегераном дронів-камікадзе Москві.
"Польща має намір дуже активною протидіяти всім закупівлям зброї Росією", - наголосив Дуда.
Нагадаємо, 19 жовтня посли країн-членів Євросоюзу схвалили санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе для РФ, якими атакують Україну.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що впродовж місяця українські військові збили 233 дрони-камікадзе та десятки ракет.
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